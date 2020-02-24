【資料最齊】疫情影響銀行營運　一文睇晒邊間銀行分行停業（不斷更新）

▲ 【一文看清】24間滙豐銀行分行停業 中銀星展永隆亦縮服務（不斷更新）

香港新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）確診個案持續增加，社區感染已成事實，因應疫情發展，滙豐、中銀香港及渣打香港3家發鈔銀行為首，各大香港銀行自2月起陸續宣布銀行分行停業，降低武漢肺炎傳染風險。金管局發言人呼籲，銀行客戶應留意銀行發放的訊息，並盡量使用電話、網上、自動櫃員機及「轉數快」服務。

發鈔銀行

【滙豐銀行】2月3日起，港九新界合共24間分行停業。

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【渣打香港】2月3日起，旗下位於港島及九龍區合共13間分行停業，直至另行通知。

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【中銀香港】於2月1日起，49間分行暫停服務，直至另行通知，其餘140多間分行則維持正常服務。

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其他銀行

【恒生銀行】2月初以來，港九新界18間地面分行、10間港鐵站辦事處及3間商務理財中心服務暫停。維持正常服務的分行，周六服務時間改為上午9時至中午12時，直至另行通知。

【東亞銀行】（更新時間：2月24日）各區共18間分行暫停服務，受影響分行的自動櫃員機亦會停止服務。全線分行於周六的營業時間，則暫時改為上午9時至中午12時，直至另行通告。

港島區停業分行：銅鑼灣霎東街、石塘咀、信德中心、香港大學、灣仔會展廣場分行。九龍區：浸大、理大、國際廣場、九龍站圓方、奧海城、荷里活、黃埔花園分行停業。新界區：中大、教育大學、科大、嶺南大學、將軍澳及元朗形點分行停業。

【大新銀行】2月3日起，暫時縮短全線分行的營業時間兩小時，平日服務時間改為上午10時至下午3時，直至另行通知。客戶如需處理賬戶事宜，可使用電話理財服務、網上及流動理財服務或致電客戶服務熱線。

【華僑永亨銀行】（更新時間：2月12日）華僑永亨總行、跑馬地、紅磡、沙田、太古，和統一中心6間分行暫停服務，直至另行通知。

由2月17日（星期一）起，華僑永亨銀行及華僑永亨信用財務在港其他分行，營業時間將會縮短，周一至周五為上午9時正至下午4時30分、星期六為上午9時正至中午12時正，直至另行通知。

【工銀亞洲】（更新時間：2月20日）上環、紅磡、觀塘分行恢復營業。累積停業分行減至18間分行。

2月13日起，小西灣分行將暫停服務直至另行通知。工銀亞洲早前指，2月12日起北角、西灣河、美孚及太和分行暫停服務直至另行通知，而電氣道分行將恢復正常營業。

【創興銀行】（更新時間︰2月7日）2月10日起，銅鑼灣、鯉魚門、佐敦、長發邨、天澤邨、屯門康麗花園、逸東邨、太和廣場及瀝源邨分行及相關的自動理財設施將暫停提供服務，直至另行通知。

此前，創興2月4日起，暫時更改全線香港及澳門分行營業時間，全線分行最新服務時間，改為平日上午9時至下午3時半。周六的服務時間由上午9時至中午12時，其中佐敦、巧明街、九龍灣、瀝源邨及長發邨分行休息。

【星展香港】2月3日起，13家分行的櫃檯服務將會暫停，直至另行通告，包括淘大廣場、銅鑼灣、長沙灣廣場、跑馬地、九龍、馬鞍山、北角、皇后大道東、上水、太古城、統一中心、西環及油麻地分行。

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【建行亞洲】（更新時間：2月24日）最新仍有13間分行、2間小企業及個人信貸中心暫停服務，但紅磡、屯門兩區的營業分行有所更換，原先提供服務的紅磡馬頭圍道、屯門市廣場分行，將會暫停營業，同區的紅磡黃埔、屯門仁政街分行則會重開。

建行亞洲現有停業分行包括西環、上環德輔道中、跑馬地、銅鑼灣、香港仔、油麻地、旺角振宜大廈、紅磡馬頭圍道、長沙灣、九龍灣淘大花園、觀塘協和街、沙田廣場及屯門市廣場分行。

另外，九龍灣及荃灣的小企業及個人信貸中心繼續暫停營業。

其餘分行及信貸中心營業時間會縮短，星期一至星期五營業時間為上午9時至下午3時，星期六就是上午9時至中午12時，直至另行通知。

【上海商業銀行】全線分行2月8日起，暫時調整分行營業時間，直至另行通知。周一至周五的服務時間改為上午9時至下午4時15分。周六則維持有限度服務，港九新界僅9間分行營業，但服務時間調整到上午9時至中午12時，其餘分行休息。

【招商永隆】2月3日起，10間分行停業直至另行通知。受影響分行分別位於西區、炮台山、西灣河、紅磡、沙田廣場、上水、屯門、高鐵香港站、太子及深水埗。

【信銀國際】2月3日起，10間分行暫停服務直至另行通知。有關分行分別位於：中環中信大廈、太古城、灣仔（分行及CITICfirst理財中心）、葵涌、葵芳、上水、觀塘、旺角及上海街分行。

【集友銀行】（更新時間：2月13日）2月15日起，上環、紅磡及深水埗青山道分行逢周六停開；其他分行周六的營業時間改為上午9時至中午12時。

全線分行平日營業時間維持調整為上午9時至下午3時。

【富邦銀行】（更新時間︰2月14日）富邦銀行宣布調整營業時間直至另行通知，星期一至五工作時間縮短至上午9時至下午3時，而星期六則縮至上午9時至中午12時半。另外，上環、柴灣、佐敦、長沙灣及九龍灣麗晶花園分行繼續暫停營業。

此外，富邦全線分行延長特別營業時間安排，2月10日至14日營業時間維持上午9時至下午3時，周六則為上午9時至中午12時半。

【交銀香港】如心廣場財富管理中心、太古城、筲箕灣、調景嶺、尖沙咀、長沙灣廣場、荃灣及三聖邨分行共8間分行，即日起暫停服務至另行通知。

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