【資料最齊】疫情下商業活動漸回暖　銀行陸續恢復服務（不斷更新）

▲ 【一文看清】24間滙豐銀行分行停業 中銀星展永隆亦縮服務（不斷更新）

香港新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）確診個案持續增加，因應疫情發展，滙豐、中銀香港及渣打香港3家發鈔銀行為首，各大香港銀行自2月起陸續宣布銀行分行停業，降低武漢肺炎傳染風險。部分銀行陸續宣布個別分行恢復營業。

3月6日最新消息︰渣打銀行中環、長沙灣及上水分行下周一（9日）起恢復營業；富邦銀行上環、柴灣、佐敦、長沙灣及麗晶花園分行下周一亦恢復營業；建行亞洲屯門市廣場及觀塘協和街分行恢復營業，維持特別營業時間上午9時至下午3時，周六由上午9時至中午12時，直至另行通知；集友銀行上環、紅磡及青山道分行明日（7日）起恢復周六服務。

發鈔銀行

【滙豐銀行】2月3日起，港九新界合共24間分行停業。

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【渣打香港】（更新時間3月6日）因疫情而暫停服務的中環、長沙灣及上水分行將於下周一（9日）起恢復營業。另有15間分行繼續暫停服務。

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【中銀香港】於2月1日起，49間分行暫停服務，直至另行通知，其餘140多間分行則維持正常服務。

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其他銀行

【建行亞洲】（更新時間：3月6日）下周一（9日）起屯門市廣場及觀塘協和街分行恢復營業，停業分行數目減至9間，而2間小企業及個人信貸中心則繼續暫停服務。

西環、上環德輔道中、北角、香港仔、油麻地、旺角振宜大廈、紅磡馬頭圍道、九龍灣淘大花園、上水分行下周繼續停業。另外，九龍灣及荃灣的小企業及個人信貸中心繼續暫停營業。

其餘分行及信貸中心營業時間會縮短，平日營業時間上午9時至下午3時，周六由上午9時至中午12時，直至另行通知。

【創興銀行】（更新時間︰3月5日）創興9間分別位於銅鑼灣、鯉魚門、佐敦、長發邨、天澤邨、屯門康麗花園、逸東邨、太和廣場及瀝源邨分行將於下周一（9日）恢復營業。而北角分行則於下周三（11日）恢復服務。

創興全線香港及澳門分行營業時間，維持平日上午9時至下午3時半；周六上午9時至中午12時，其中佐敦、瀝源邨及長發邨分行周六休息。

【華僑永亨銀行】（更新時間：3月5日）華僑永亨位於沙田、太古城、統一中心的分行下周一（9日）起恢復營業。而金銀貿易場、跑馬地、紅磡及北角合共4間分行暫停服務，直至另行通知。

2月17日起，華僑永亨銀行及華僑永亨信用財務在香港的所有分行，營業時間將會縮短，平日改為上午9時正至下午4時30分、周六為上午9時正至中午12時正，直至另行通知。

【工銀亞洲】（更新時間：2月28日）工銀亞洲小西灣、尖沙咀、葵芳及太和分行將於下周一（3月2日）起恢復營業。

工銀亞洲早前指，2月12日起北角、西灣河、美孚及太和分行暫停服務直至另行通知，而電氣道分行將恢復正常營業。

【招商永隆】（更新時間：2月26日）2月27日起，北角分行停業直至另行通知。另外2月3日起，10間分行停業直至另行通知。受影響分行分別位於西區、炮台山、西灣河、紅磡、沙田廣場、上水、屯門、高鐵香港站、太子及深水埗。

【恒生銀行】2月初以來，港九新界18間地面分行、10間港鐵站辦事處及3間商務理財中心服務暫停。維持正常服務的分行，周六服務時間改為上午9時至中午12時，直至另行通知。

【東亞銀行】（更新時間：2月24日）各區共18間分行暫停服務，受影響分行的自動櫃員機亦會停止服務。全線分行於周六的營業時間，則暫時改為上午9時至中午12時，直至另行通告。

港島區停業分行：銅鑼灣霎東街、石塘咀、信德中心、香港大學、灣仔會展廣場分行。九龍區：浸大、理大、國際廣場、九龍站圓方、奧海城、荷里活、黃埔花園分行停業。新界區：中大、教育大學、科大、嶺南大學、將軍澳及元朗形點分行停業。

【大新銀行】2月3日起，暫時縮短全線分行的營業時間兩小時，平日服務時間改為上午10時至下午3時，直至另行通知。客戶如需處理賬戶事宜，可使用電話理財服務、網上及流動理財服務或致電客戶服務熱線。

【星展香港】2月3日起，13家分行的櫃檯服務將會暫停，直至另行通告，包括淘大廣場、銅鑼灣、長沙灣廣場、跑馬地、九龍、馬鞍山、北角、皇后大道東、上水、太古城、統一中心、西環及油麻地分行。

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【上海商業銀行】全線分行2月8日起，暫時調整分行營業時間，直至另行通知。周一至周五的服務時間改為上午9時至下午4時15分。周六則維持有限度服務，港九新界僅9間分行營業，但服務時間調整到上午9時至中午12時，其餘分行休息。

【信銀國際】2月3日起，10間分行暫停服務直至另行通知。有關分行分別位於：中環中信大廈、太古城、灣仔（分行及CITICfirst理財中心）、葵涌、葵芳、上水、觀塘、旺角及上海街分行。

【集友銀行】（更新時間：3月6日）上環、紅磡及青山道分行3月7日起恢復周六服務；其他分行周六的營業時間改為上午9時至中午12時。

全線分行平日營業時間維持調整為上午9時至下午3時。

【富邦銀行】（更新時間︰3月6日）上環、柴灣、佐敦、長沙灣及九龍灣麗晶花園分行下周一（9日）將恢復營業。富邦銀行宣布調整營業時間直至另行通知，星期一至五工作時間縮短至上午9時至下午3時，而星期六則縮至上午9時至中午12時半。

此外，富邦全線分行延長特別營業時間安排，2月10日至14日營業時間維持上午9時至下午3時，周六則為上午9時至中午12時半。

【交銀香港】如心廣場財富管理中心、太古城、筲箕灣、調景嶺、尖沙咀、長沙灣廣場、荃灣及三聖邨分行共8間分行，即日起暫停服務至另行通知。

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