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【資料最齊】疫情下商業活動漸回暖　銀行陸續恢復服務（不斷更新）

金融經濟 16:03 2020/03/06

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【一文看清】24間滙豐銀行分行停業 中銀星展永隆亦縮服務（不斷更新）

香港新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）確診個案持續增加，因應疫情發展，滙豐、中銀香港及渣打香港3家發鈔銀行為首，各大香港銀行自2月起陸續宣布銀行分行停業，降低武漢肺炎傳染風險。部分銀行陸續宣布個別分行恢復營業。

3月6日最新消息︰渣打銀行中環、長沙灣及上水分行下周一（9日）起恢復營業；富邦銀行上環、柴灣、佐敦、長沙灣及麗晶花園分行下周一亦恢復營業；建行亞洲屯門市廣場及觀塘協和街分行恢復營業維持特別營業時間上午9時至下午3時，周六由上午9時至中午12時，直至另行通知；集友銀行上環、紅磡及青山道分行明日（7日）起恢復周六服務。

發鈔銀行

【滙豐銀行】2月3日起，港九新界合共24間分行停業

相關文章：【武漢肺炎】滙豐24分行下周起停業 金管局：約有2至3成分行停業（附受影響分行表）

【渣打香港】（更新時間3月6日）因疫情而暫停服務的中環、長沙灣及上水分行將於下周一（9日）起恢復營業。另有15間分行繼續暫停服務。

相關文章：【武漢肺炎】渣打香港13分行 2月3日起停業（附停業分行列表）

【中銀香港】於2月1日起，49間分行暫停服務，直至另行通知，其餘140多間分行則維持正常服務。

相關文章：中銀：49間中銀香港分行暫停營業至另行通知

 

其他銀行

【建行亞洲】（更新時間：3月6日）下周一（9日）起屯門市廣場及觀塘協和街分行恢復營業，停業分行數目減至9間，而2間小企業及個人信貸中心則繼續暫停服務。

西環、上環德輔道中、北角、香港仔、油麻地、旺角振宜大廈、紅磡馬頭圍道、九龍灣淘大花園、上水分行下周繼續停業。另外，九龍灣及荃灣的小企業及個人信貸中心繼續暫停營業。

其餘分行及信貸中心營業時間會縮短，平日營業時間上午9時至下午3時，周六由上午9時至中午12時，直至另行通知。

【創興銀行】（更新時間︰3月5日）創興9間分別位於銅鑼灣、鯉魚門、佐敦、長發邨、天澤邨、屯門康麗花園、逸東邨、太和廣場及瀝源邨分行將於下周一（9日）恢復營業。而北角分行則於下周三（11日）恢復服務。

創興全線香港及澳門分行營業時間，維持平日上午9時至下午3時半；周六上午9時至中午12時，其中佐敦、瀝源邨及長發邨分行周六休息。

【華僑永亨銀行】（更新時間：3月5日）華僑永亨位於沙田、太古城、統一中心的分行下周一（9日）起恢復營業。而金銀貿易場、跑馬地、紅磡及北角合共4間分行暫停服務，直至另行通知。

2月17日起，華僑永亨銀行及華僑永亨信用財務在香港的所有分行，營業時間將會縮短，平日改為上午9時正至下午4時30分、周六為上午9時正至中午12時正，直至另行通知。

【工銀亞洲】（更新時間：2月28日）工銀亞洲小西灣、尖沙咀、葵芳及太和分行將於下周一（3月2日）起恢復營業。

工銀亞洲早前指，2月12日起北角、西灣河、美孚及太和分行暫停服務直至另行通知，而電氣道分行將恢復正常營業。

【招商永隆】（更新時間：2月26日）2月27日起，北角分行停業直至另行通知。另外2月3日起，10間分行停業直至另行通知。受影響分行分別位於西區、炮台山、西灣河、紅磡、沙田廣場、上水、屯門、高鐵香港站、太子及深水埗。

【恒生銀行】2月初以來，港九新界18間地面分行、10間港鐵站辦事處及3間商務理財中心服務暫停。維持正常服務的分行，周六服務時間改為上午9時至中午12時，直至另行通知。

【東亞銀行】（更新時間：2月24日）各區共18間分行暫停服務，受影響分行的自動櫃員機亦會停止服務。全線分行於周六的營業時間，則暫時改為上午9時至中午12時，直至另行通告。

港島區停業分行：銅鑼灣霎東街、石塘咀、信德中心、香港大學、灣仔會展廣場分行。九龍區：浸大、理大、國際廣場、九龍站圓方、奧海城、荷里活、黃埔花園分行停業。新界區：中大、教育大學、科大、嶺南大學、將軍澳及元朗形點分行停業。

【大新銀行】2月3日起，暫時縮短全線分行的營業時間兩小時，平日服務時間改為上午10時至下午3時，直至另行通知。客戶如需處理賬戶事宜，可使用電話理財服務、網上及流動理財服務或致電客戶服務熱線。

【星展香港】2月3日起，13家分行的櫃檯服務將會暫停，直至另行通告，包括淘大廣場、銅鑼灣、長沙灣廣場、跑馬地、九龍、馬鞍山、北角、皇后大道東、上水、太古城、統一中心、西環及油麻地分行。

相關文章：【武漢肺炎】星展香港員工曾返內地　急停分行徹底消毒

【上海商業銀行】全線分行2月8日起，暫時調整分行營業時間，直至另行通知。周一至周五的服務時間改為上午9時至下午4時15分。周六則維持有限度服務，港九新界僅9間分行營業，但服務時間調整到上午9時至中午12時，其餘分行休息。

【信銀國際】2月3日起，10間分行暫停服務直至另行通知。有關分行分別位於：中環中信大廈、太古城、灣仔（分行及CITICfirst理財中心）、葵涌、葵芳、上水、觀塘、旺角及上海街分行。

【集友銀行】（更新時間：3月6日）上環、紅磡及青山道分行3月7日起恢復周六服務；其他分行周六的營業時間改為上午9時至中午12時。

全線分行平日營業時間維持調整為上午9時至下午3時。

【富邦銀行】（更新時間︰3月6日）上環、柴灣、佐敦、長沙灣及九龍灣麗晶花園分行下周一（9日）將恢復營業。富邦銀行宣布調整營業時間直至另行通知，星期一至五工作時間縮短至上午9時至下午3時，而星期六則縮至上午9時至中午12時半。

此外，富邦全線分行延長特別營業時間安排，2月10日至14日營業時間維持上午9時至下午3時，周六則為上午9時至中午12時半。

【交銀香港】如心廣場財富管理中心、太古城、筲箕灣、調景嶺、尖沙咀、長沙灣廣場、荃灣及三聖邨分行共8間分行，即日起暫停服務至另行通知。

【武漢肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

相關文章：

【銀行紓困】疫情影響全方位 一文睇清17港銀紓困措施（不斷更新）

 

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