【武漢肺炎】武漢肺炎保險理賠一覽　額外住院現金保障最高每周5000元（不斷更新）

本港武漢肺炎的確診個案陸續增加，保險公司立即變陣迎戰，目前累計有16間保險公司就新型冠狀病毒提出額外保障及理賠措施，分別是：保誠保險、宏利、AXA安盛、保柏、永明、富通、友邦、中銀人壽、保泰、滙豐保險、信諾香港、富通保險、Blue、萬通保險、富衛、香港人壽及Avo保險。

綜合多間險企，若確診患上新型肺炎並需住院，額外住院現金保障普遍每日由600至800元不等，個別則以每星期計，即使未足一星期亦以一星期計。此外，更多險企就強制隔離推出額外現金保障。

【Avo保險】（2月25日更新）

Avo保險指，鑑於近日新冠肺炎疫情蔓延，推出「新冠肺炎保障」，若承保人確診為新冠肺炎的患者，可獲每天500元 ，上限為30 天的住院現金，以及5萬元死亡保障，保障期為三個月。

同時，Avo保險亦提供保障期為45天，包括14天等候期的限額免費保障予現時持有，或於2月26日前購買Avo保險癌症保障及旅遊保障全年計劃的客戶，以及香港公營或私營醫院工作的員工，包括：全職﹑兼職﹑短期合約制，及在醫院工作的非醫療或非護理職系員，只需要於Avo保險網上登記。

登記：www.heyavo.com/zh-hk/covid/medical

【中銀人壽】（2月24日更新）

中銀人壽針對「新型冠狀病毒病」推出額外保障，即日起至6月30日（保障期），「守護十年網上保險計劃」、「非凡守護危疾保障計劃」、「摯守護危疾保障計劃」的合資格客戶，若於保障期內確診，即可獲額外保障，不設等候期。

若受保人確診，可獲一筆過1萬元賠償。若因病而要入住醫院深切治療部，可獲投保時投保額1%的額外賠償，最多5萬元。若在保障期內，因「新型冠狀病毒病」而身故，可獲投保時投保額的50%額外賠償，以25萬元為上限。

中銀人壽較早前宣布，所有個人保險客戶於保障期內如不幸確診「新型冠狀病毒」而需住院，將於住院期間向每名受保人提供額外每日500元的住院現金保障、最長40日。

另外，「特級住院手術附加利益計劃」內的「傳染病保障-隔離病房」將「新型冠狀病毒」疾病納入保障範圍內；如「住院現金保障」客戶於保障期內，因疑似感染或確診「新型冠狀病毒」被香港政府強制隔離，將獲2,000元津貼。

【富通保險】（2月24日更新）

即日起至6月30日，所有個人人壽保險及團體人壽保險的現有及全新客戶，提供額外最高5.2萬元額外保障，包括：保障期內確診患上「新型冠狀肺炎」，可獲一筆過2萬元的診斷保障；若確診而需住院，每周可獲4000元住院現金保障，最長8周。

若因疫情在安排繳交保費上有不便，特別延長在今年1月1日至3月31日期間到期保費的續保寬限期，由30日延長至90日。同時，取消一系列理賠限制及申請手續。

【信諾香港】（2月20日更新）

信諾香港加推新冠肺炎的額外保障，即日起若信諾醫療償款保險計劃（包括自願醫保系列或醫療保系列）的保單持有人或本地僱員保障計劃成員，若因懷疑或確診感染而需強制隔離（即至少24小時在政府隔離病房、指定的隔離地點或家居隔離），可享額外一次性的2,000元的強制隔離現金保障。

若客戶因新冠肺炎而需接受治療，相關合資格的住院及門診開支，可根據保單持有人或計劃成員的相關保單條款及細則按相關保障項目獲賠償。

「尊尚醫療保」的客戶，若不幸確診新型冠狀病毒而需住院，可獲每日2,000元（最長45日）的住院現金保障。 另外， 該計劃亦提供每日2000元 （每宗隔離最多14日） 的強制隔離現金， 客戶若需住院、入住隔離營或在家隔離，均可獲此保障。



信諾香港續指，該產品的一般保險保單提供高達港幣20萬元的意外身故保障，人壽保險的保單則提供高達港幣20萬元的意外身故保障及港幣10萬元的身故恩恤保障。

【萬通保險】（2月18日更新）

就「新型冠狀病毒肺炎」的疫情發展，萬通保險宣布為港澳居民免費送上住院現金津貼，名額共3萬個，提供總保障額高達8億元，成功登記的港澳居民將可獲高達2.7萬元的「免費住院現金津貼」，一旦不幸確診「新型冠狀病毒肺炎」，於住院期間，每日可獲600港元住院現金津貼，保障最長達45天。

萬通保險提供的「免費住院現金津貼」將於2月20日至24日，每天正午12時起接受港澳居民登記，港澳居民只須登入指定網上平台，輸入所需資料，完成登記即可，費用全免，每日提供6,000個登記名額，先到先得。

至於萬通保險所有現有個人保險保單客戶，萬通保險早前已宣布，推出相應保障及放寬措施，提供「免費住院現金津貼」、簡化住院保障理賠服務，以及特別延長限期等，客戶無須進行登記 。

所有個人保險保單受保人提供免費住院現金津貼，每日600元、最長45日。同時，延長個人保險保單繳費的「寬限期」至90日；失效的個人保險保單之保費到期日起計90日內，申請復效保單，豁免可保證明及核保程序。

【香港人壽】

香港人壽任何計劃的客戶，若不幸確診「新型冠狀病毒感染」而入住香港公立醫院，將可獲得每日1000元的免費額外住院現金保障，最多賠償日數為30天，上限為3萬元；如客戶不幸身故，可獲10萬元額外身故賠償。

另外，確診「新型冠狀病毒感染」的受保人的等候期限制、索償申請書之醫生報告及提交索償期限將獲豁免，惟受保人仍須提交出院報告等索償文件，作為確診證明。

【富衛香港】

因應新型冠狀病毒威脅，富衛推出包括：豁免等候期、現金及身故保障、特快理賠及延長保單續保寬限期至到期日後90日等特別措施。最新再就指定保險計劃，特設優惠投保方案，包括免身體險查、5個月保費折扣。

個人醫療及危疾保單的現有客戶，以及由今年1月23日至4月30日，投保新個人醫療、危疾、指定儲蓄及年金保單的客戶，若確診並需入院，提供每星期5000元、最長8星期的現金保障；並設有預支住院現金，一經確診可預支4星期住院現金，獲發一筆過2萬元現金。

若被政府強制隔離，每宗個案可獲特別現金保障4000元。如因受保人確診，其家人需強制隔離，亦可獲一筆過3000元現金保障。

【Blue】

由即日起至4月30日，若客戶持有指定有效保單，可免費獲得新型冠狀病毒保障，若受保人如於生效期內被診斷感染新型冠狀病毒並且提供醫療證據證實該等診斷，將可獲得港幣1萬元賠償。

有關保障適用於「WeCare定期人壽保障計劃1」、「WeCare危疾保障計劃1」及「WeCare個人意外保障計劃1」的現有保單及新保單，並會自動生效，毋須任何額外費用亦無等候期。

【AXA安盛】

安盛為新型冠狀病毒疫情加強服務，新增額外住院現金保障，所有AXA安盛人壽或醫療保單的受保人，以及僱員福利住院保單的受保員工及家屬，若確診新型冠狀病毒而需住院，將自動即時獲享免費額外住院現金保障，為每日700元、長達45日，無需等候期。（即日起至2020年4月30日）

AXA安盛醫療保險或僱員福利客戶，在香港、澳門或內地懷疑或確診新型冠狀病毒個案，毋須申請住院預先批核，亦可以申請相關理賠。如因懷疑或確診新型冠狀病毒入住隔離病房，不論入住病房的種類，均可申索合資格醫療費用。

另外，安盛為醫管局旗下所有全職、兼職及合約制，涵蓋各種服務崗位的員工 （包括醫生、護士、專職醫療職系、病人服務助理、以至病房文員等） 提供1萬元免費住院保障及10萬元身故保障，無需事先登記，保障期由即日至4月30日。

【恒生保險】

恒生保險新增「新型冠狀病毒」額外保障，保障期由即日起至6月30日，於2月5日前獲發個人保單的現有客戶，若確診並入院治療，可額外獲住院現金保障每日1000元、最長45日，或一筆過1.5萬元（以較高者為準）。

至於即日至4月30日期間，成功投保的個人客戶，在冷靜期後，若確診並入院，可獲一筆過5萬元的診斷賠償。

【滙豐保險】

滙豐保險宣布，由2月1日開始，所有持有滙豐保險人壽保單客戶及其家庭成員，可免費享有新型冠狀病毒特別保障定的保障，保障期為一年。若客戶確診並需住院，每日住院現金保障1000元、最長45日，以及未來12個月到期保費的寬限期延長至180日。

於今年2月1日至4月30日投保的新保單，客戶及其家人在首個保單年度，可獲窘外診斷保障及身故保障。若確診新型冠狀病毒，可獲一筆過2萬元的賠償；若不幸身故則可獲額外18萬元的身故賠償。

【保誠保險】

最先提出的保誠指，由1月23至4月30日（「保障期」）期間，所有保誠壽險保單的受保人、保誠財險的個人及團體醫療住院保單的受保人/受保員工及家屬，包括現有客戶及新客戶，若不幸確診新型冠狀病毒而需住院，將自動即時獲享免費額外住院現金保障，為每日600元、長達45日，無需等候期。

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【宏利香港】

所有個人理財保險產品、團體醫療住院保單的現有及全新客戶，即日起直至4月30日，可獲額外住院保障每日600元、最長45日。

有別於其他險企，宏利同時就強制隔離及確診受保人的家屬，提供一筆過現金保障。

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【保柏香港】

保柏宣布，於即日起至5月31日的特別保障期間，所有現有客戶，在特別保障期間如不幸確診新型冠狀病毒，並須留院接受醫療所需治療，無論該受保人是否已有住院現金保障，均可即時獲享長達45日的保柏免費額外住院現金保障，金額為每日800元。

保柏表示，承諾保障「新型冠狀病毒」一切住院及相關治療費用：所有客戶如確診新型冠狀病毒而需住院，可根據保單之條款，保障一切住院期間所需的治療費用。如因隔離原因需要入住更高級別的病房，亦可豁免病房級別提升的調整。並稱會簡化理賠手續及程序。

【永明金融】

若個人保險客戶而其保單包含住院保障，即日至4月底期間，診斷患上新型冠狀病毒感染，可獲免等候期、取消內地「三甲」醫院索償限制，以及設立「特快理賠綠色通道」，縮短有關個案理賠審批時間。

永明加推第二輪針對新型冠狀病毒感染措施：

指定康健保障計劃的客戶1月24日至4月30日期間確診而住院，下年度保費仍然可享有無索償折扣

指定康健保障計劃的客戶，投保時倘須應要求進行任何醫療檢查、化驗及/或提交醫生報告，相關的醫療檢查、化驗及/或醫生報告費用由永明金融負擔

【友邦香港】

如團體及個人客戶染上新型冠狀病毒而須進行隔離，將提供一筆過「診斷賠償」1.5萬元。另外，全新個人保險客戶可獲發每日700元的「隔離賠償」，最長可達30日。若客戶因染上新型冠狀病毒離世，將獲15萬元「身故賠償」。

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【保泰人壽】

保泰人壽為所有現有客戶推出針對新型肺炎之額外保障，包括全數支付肺部檢測、住院現金津貼涵蓋隔離時期及簡化索償手續。

保泰指，若因任何呼吸系統問題而獲註冊西醫轉介的肺部X光檢測，或肺/胸腔電腦掃描CT），Bowtie會全數賠償該費用。另外，若受保人因感染因新型冠狀病毒引起的肺炎需要住院或屬懷疑個案需要入住隔離宿舍，每人每日獲600元的津貼，上限為30日。

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