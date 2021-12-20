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內地新減息指標？ 一文看懂何謂LPR

股市 17:47 2021/12/20

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內地放水以減息降準為主，2020年初已啟動降準，至於減息則遙遙無期，不過市場聚焦內地新招減息，人民銀行去年起已宣布，內銀要全面以貸款市場報價利率（LPR）作為貸款的定價參考，內銀去年8月前已與客戶商討，轉換現有浮息貸款的定價基準，引起市場一陣哄動。

相關文章：【牛市初現？】人行放水8000億元　恒指上五次降準升多跌少

*人民銀行降LPR無助股市　內地經濟形勢不樂觀* 【按此速睇】

LPR其實並非新產物，早於2013年經已出現，做法是多間報價行按照本身貸款基礎利率，進行加權平均計算後，將結果上報；綜合所有報價行報價後，便得出整體貸款基礎利率。然而，由於銀行本身的貸款基礎利率與人行貸款基準利率掛鈎，故即使中期借貸便利（MLF）利率等貨幣市場利率下行，銀行貸款利率亦會因人行貸款基準利率沒有改變，而難以下調。

及至2019年8月改制，LPR報價行由10間擴大至18間，同時銀行以市場化程度更高、可被視為中期政策利率指標的MLF利率，取代人行貸款基準利率作為報價基礎，並在此基礎上另外加上某個百分比，以決定報價。

【石Sir一周前瞻：異動股】滙豐、百威亞太、信德集團、中船防務及中鋁國際等

MLF利率可大致反映部分銀行的平均邊際資金成本，而加幅則取決於各銀行本身的資金成本、市場供求、風險溢價等因素。簡單來說，如其他因素維持不變，當MLF利率下調，貸款利率會跟隨向下，企業融資成本亦會相應降低，變相有減息之效。

LPR資料，可參考全國銀行間同業拆借中心網址（http：//www.chinamoney.com.cn/chinese/bklpr）。

經濟 LPR 銀行 減息 國有內銀股 MLF 中期借貸便利 中國人民銀行

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