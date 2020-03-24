【軟銀沽阿里】軟銀投資接連受挫　日本銀行去年底已懷疑孫正義的投資戰略

▲ 軟銀（Soft Bank）創辦人兼社長孫正義的投資接連受挫，引發日本各大銀行對其戰略的質疑/（資料圖片）

軟銀（SoftBank）宣布出售410億美元資產，市傳當中包括140億美元的阿里巴巴股份。軟銀雖然從阿里巴巴獲利甚豐，但集團去年起從Uber和共享辦公巨頭WeWork的投資接連受挫，拖累去年7月至9月的第二財季轉虧為盈，錄大額65億美元虧損，為14年來首次。早於去年12月已有報道指，日本兩家最大的銀行集團的高管表示，對軟銀集團的願景及信心基金已不復以前。

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去年底，有報道引述DZH Financial Research分析師Kazumi Tanaka表示，日本銀行為軟銀提供貸款其中一個原因是看重創辦人兼社長孫正義的管理能力，惟WeWork一事成削弱它們支持孫正義的因素。

報道指，一位高管於去年11月中旬表示，所屬集團希望在將更多資金借給軟銀之前，看到一份令人信服的WeWork翻身計劃，另一間銀行則亦對軟銀採取謹慎態度，並對孫正義向高估值創業公司投資巨額資金的戰略表示懷疑。兩間銀行均參與軟銀約27億美元的貸款計劃。

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事實上，日本各大銀行為孫正義提供近40年的資金支持，並向軟銀和願景基金提供最少150億美元的貸款，軟銀正敲定高達3000億日元（合27億美元）的新融資條款，若他們收緊資金，或要求在孫正義的財務決策中掌握更大的話語權，軟銀未來幾周可能會面臨一次關鍵考驗。

值得注意的是，貸款市場仍對孫正義持開放態度，報道指，高盛將安排17.5億美元的信貸額度，作為WeWork救助計劃的一部分，軟銀被列為借款人，WeWork為聯合借款人。

前投資銀行家Michiaki Tanaka亦指，日本銀行或會越來越擔心，但他們仍然必須提供更多支持，否則孫正義可能會轉向其他融資渠道，包括利用軟銀的390億美元現金和等價物，甚至動用軟銀持有的阿里巴巴股份。最終，軟銀於今年正式公布出售資產計劃。

責任編輯：趙偉津