【國泰重組？】收購香港快運着數多 港龍歷史任務或完成

▲ 【國泰重組？】收購香港快運着數多 港龍或不再

新冠肺炎疫情下，國泰航空（00293）據報考慮重組架構。國泰航空內部瘋傳，港龍航空品牌可能結束，結合香港快運（Hong Kong Express）改為「Cathay Express」；國泰航空拒絕置評。國泰航空去年收購廉航香港快運惹起熱話，傳統航空公司收購廉航非但不是自貶身價，而且更是慳水慳力明智之舉。廉航毛利遠遠跑贏傳統航空公司，惟後者自辦廉航卻失敗居多。國泰收購香港快運有助避免麻煩之餘，更可同時羅致對方機場升降時段，一舉多得。

廉航成本低毛利高，力壓老字號

傳統航空自辦廉航，卻失敗居多

同購機場升降時段，一舉能多得

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國際民航競爭日烈，傳統航空公司生意愈來愈難做，主因廉航成本低得多，賺錢能力卻高得多。

首先必須說明，廉航慳錢並不影響安全，廉航運作成本所以低於傳統航空公司，因為他們可謂更懂得精打細算。

相比傳統航空公司，廉航機隊普遍只有1款機型，而且往往是較新機款。新機較慳油，成本效益高，而單一機款亦便於維修。例如瑞安航空（Ryanair）逾400架機隊全是波音737；EasyJet的300多架皆為空巴A320系列。

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除了客機本身，廉航在不少細微之處也同樣精通慳錢之道。如椅背固定不能靠後，座椅更便宜；要求乘客自行打印登機證、行李寄艙另外收費；為空中服務員提供較少訓練，以至要求他們擔當地勤與清潔工等等。

廉航亦多飛短途航線，客機往往一天到黑馬不停蹄，停留地面白燒錢時間比傳統航空公司客機少。因此廉航毛利率能打贏傳統航空公司。瑞安航空「出名刻薄」，毛利率甚至超過20%，遠超傳統對手的個位數。

廉航成本遠低傳統航空公司 航空公司 每座位里程單位成本

（CASM，Cost per Available Seat Mile）

扣除燃料；美仙 廉航 瑞安航安（Ryanair） 3.8 Wizz Air 4.1 精神航空（Spirit） 5.8 EasyJet 7.9 西南航空（Southwest） 8.7 傳統航空公司 聯合航空（United） 10.1 達美航空（Delta） 10.2 美國航空（American） 10.5 漢莎航空（Lufthansa） 11.1 法荷航集團（Air France-KLM） 11.7 註：2017（美國）、2016（歐洲）年中數據 資料來源：Bernstein Research

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廉航賺錢能力佳，但傳統航空公司開設自家廉航並非易事，而且皆以失敗居多。傳統航空公司集團因為固有市場定位、營運模式、工會力量等因素，想在自家製造廉航辦事方式相當困難，更容易令廉航業務與傳統業務自相殘殺，結果多數都做不長。

傳統航空公司自設廉航失敗例子 航空公司 旗下廉航 經營時間 聯合航空 Ted 2004-2009 KLM Buzz 2000-2003 英國航空 Go 1998-2002 達美航空 Delta Express 1996-2003

國泰航空收購香港快運，買入一家現成廉航，則既可進軍較高毛利市場，同時避免自己從頭做起的麻煩。

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此外，國泰購入香港快運，更等於變相羅致對方現時擁有的機場升降時段（slots）。

機場升降時段是航空公司在某段固定時間內使用機場泊位的權利，決定航空公司航線和航班編排，有價有市，在香港機場這種大型國際樞紐，而且本已面臨飽和的機場更尤其矜貴。

由此可見，國泰收購香港快運後，港龍航空品牌市場定位難免變得模糊，加上現時新冠肺炎全球大流行，環球航空業大受打擊，精簡重組架構如果成真其實也不意外。

責任編輯：方圓之